Por otra parte, circula un borrador de decreto -que no fue confirmado desde el Gobierno- que menciona el pago en hasta cinco cuotas consecutivas con las remuneraciones de los meses de junio, agosto, septiembre y octubre . El artículo 2° de este borrador dice que “el monto bruto a abonar en la primera cuota pagadera con la remuneración del mes junio no podrá superar el valor de $ 40.000″ y que “la suma que exceda de dicho monto se abonará en cuatro cuotas consecutivas” en los meses siguientes. También precisa que las cuotas no podrán tener un valor inferior a 1.000 pesos.