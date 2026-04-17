El Gobierno admite una falta de ritmo en la gestión por el impacto del caso Adorni y las diferencias internas

La mesa política se reúne y retrata el intercambio con una selfie

Desde la irrupción mediática y el consecuente desenlace que dio lugar a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, varios integrantes del Gabinete empiezan a detectar una especie de lentitud y empantanamiento en la gestión, que adjudican a diversos motivos. Frente a la caracterización que parece ser colectiva, salvo contadas excepciones, lo que difiere es la línea argumental con la que intentan justificar la demora en la dinámica. Los planteos son de todo tipo y color.

Sin embargo, también existen voces que niegan ese diagnóstico y destacan el funcionamiento interno de cada cartera, que someten a revisión en cada instancia de coordinación colectiva. “Nosotros no paramos. A Adorni lo llamo y las cosas se resuelven. Cuando hay política en el medio las percepciones pueden no ser objetivas”, lo defendió un ministro ante Infobae.

Entre los que detectan signos de quietud en la diaria figuran quienes le confieren el “stand by” del proceso -que aclaran arrastraba demoras- a la causa abierta contra el ministro coordinador. Convergen con quienes sostienen que las diferencias internas entre los vértices del Triángulo de Hierro complejizan la operatoria institucional.

“La idea de la mesa política es tratar este tema”, expresó un alfil violeta que abona al último grupo y que cuestiona la sobrediscusión abierta y la “burocratización” que se despliega ante cada decisión.

Javier Milei abraza a Santiago Caputo y Karina Milei

“En esta dinámica de gobierno asambleario, cualquier ruido se convierte en noticia”, contrarrestó una importante voz que, en cambio, relativiza a la mesa política como instancia de decisión colectiva que funciona, en paralelo, a las reuniones de Gabinete. El interlocutor detecta una falta de resolución en algunos temas, que adjudica a la multiplicidad de opiniones, y lo ejemplifica con el vencimiento del plazo dispuesto por el fallo judicial que habilita la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario.

A colación de la situación, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habilitó en las últimas horas el tratamiento en comisiones para la próxima semana del proyecto ya anunciado y diseñado en Balcarce 50 en medio de acusaciones por haber “pisado” su debate.

Lo cierto es que, desde hace días, el Gobierno que ensaya sobrados gestos para retomar el control de la agenda, combinados con las muestras de apoyo al funcionario señalado. No obstante, no logra golpes de impacto en la gestión ni definir una hoja de ruta legislativa que establezca prioridades claras en el Congreso.

Pese a anuncios y anticipos de normativas como las promesas por tan mencionado Código Penal, pendiente desde diciembre, y la Reforma Política, con sorpresivas modificaciones de último momento, aún restan definiciones y la puesta a punto de un cronograma que permita ordenar la dinámica diaria.

La bancada violeta celebra la sanción de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados

Desde el inicio de sesiones ordinarias, luego del discurso del presidente Javier Milei, uno de los principales defensores del ministro coordinador, el oficialismo solo trató -con éxito- la Ley de Glaciares en Diputados, una de las banderas de los gobernadores mineros. A esa noche en la que la Casa Rosada cosechó 137 acompañamientos que habilitaron las modificaciones, le siguió una serie de proyectos anunciados que, por distintos motivos, aún no tienen fecha de tratamiento.

“Todo lo que se mandó, se aprobó. Es natural que a veces haya una sobreexpectativa de proyectos porque no se tienen en cuenta los tiempos parlamentarios“, destacó una fuente legislativa en diálogo con este medio.

En medio de la multiplicidad de voces, algunos miembros de la mesa política -que volverá a reunirse este viernes desde las 11 en la planta baja de Casa Rosada- alertan además por un desfasaje entre las necesidades del Poder Ejecutivo y los escenarios que barajan los alfiles negociadores en el Congreso.

Para evitar la descoordinación, el ex vocero, en su nuevo rol, atiende de manera individual las prioridades de cada cartera, fija plazos de seguimiento e intenta habilitar instancias de síntesis colectiva, como los intercambios de Gabinete, que buscará realizar con mayor frecuencia. “Es clave trabajar en equipo. Lo bueno es que, a veces, una solución que funciona para otro puede ser readaptada a tu mismo problema”, los respaldó un miembro de una importante cartera a este medio.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni

A la causa judicial contra Adorni en movimiento, que motiva constantes señales de respaldo del Ejecutivo orquestadas por los Milei, se suma la tensión propia de una interna, que aún no encuentra resolución. En ese escenario, el oficialismo busca ordenarse e imprimir mayor celeridad a una gestión que, desde hace más de un mes, muestra signos de parálisis. “O nos ordenamos o la realidad nos va a terminar ordenando”, expresó, a tono de necesidad, un habitué de la quinta de Olivos.

El diagnóstico parece ser compartido; no así la receta. Otra diferencia que amenaza con sumar un nuevo capítulo a la lista de tensiones internas que postergan los planes de transitar los “mejores 18 meses de la historia”.