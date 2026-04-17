Sociedad

Buscan a un turista argentino que desapareció mientras intentaba ascender a un volcán de Chile

El personal de rescate enfrenta condiciones meteorológicas adversas mientras se esfuerza por hallar pistas sobre el hombre extraviado, cuya última comunicación fue desde un refugio cercano

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Los rescatistas enfrentan condiciones climáticas adversas (Fuente: El Doce)
Los rescatistas enfrentan condiciones climáticas adversas (Fuente: El Doce)

Un intenso operativo de búsqueda se desarrolla en la región chilena de La Araucanía tras la desaparición de Javier Ignacio Álvarez, turista argentino de 48 años, quien perdió contacto el miércoles durante el ascenso al volcán Llaima. Tras el alerta emitido, se incidió la búsqueda del hombre pero los rescatistas se enfrentan a condiciones climáticas desfavorables.

Las autoridades chilenas intensificaron las tareas desde la última vez que se tuvo registro de Álvarez, quien partió cerca de las 7:30 desde el Refugio Nevados de Vilcún con la intención de llegar a la cumbre, según informaron medios chilenos.

El operativo, encabezado por el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, tuvo que enfrentar condiciones extremas causadas por el “viento blanco”, que redujo la visibilidad y obligó a suspender provisionalmente la búsqueda.

El fenómeno meteorológico, sumado a las bajas temperaturas nocturnas y la presencia de grietas cubiertas de nieve en el volcán, complicó el rastreo y forzó la reanudación de las tareas al día siguiente, de acuerdo a reportes locales.

La zona presenta "viento blanco" y se dificulta la búsqueda
La zona presenta "viento blanco" y se dificulta la búsqueda

La denuncia por desaparición fue realizada por la pareja de Álvarez, quien señaló que el excursionista solo portaba una botella de agua y dos alfajores en su mochila. La vestimenta identificada incluía campera verde, casco a juego, guantes, lentes y zapatillas grises.

Drones fueron desplegados para ampliar la búsqueda, mientras que la policía solicitó precaución a eventuales nuevos grupos que planeen ingresar a la zona. Al respecto, se detallaron las características del suelo y se acentuó en lo complejo que puede resultar.

Las condiciones del terreno en los faldeos del volcán Llaima han dificultado las labores del operativo de búsqueda que permanece activo en la zona, ubicada a unos 40 kilómetros del paso Icalma de Neuquén. Las autoridades informaron que la presencia de grietas cubiertas por nieve y las bajas temperaturas complejizan las tareas de los equipos de rescate que intentan localizar a un turista argentino cuyo paradero continúa siendo desconocido.

En el terreno, los rescatistas enfrentan una serie de obstáculos, principalmente por la superficie inestable y la limitada visibilidad de las grietas, que permanecen ocultas bajo la nieve. Las condiciones climáticas, con temperaturas por debajo de cero, exigen un esfuerzo adicional en cada desplazamiento y limitan la permanencia de los equipos en el área afectada, según informó El Doce.

Volcán Llaima en Chile
Volcán Llaima en Chile

El operativo sigue activo bajo la coordinación de las autoridades locales, quienes han dispuesto recursos adicionales para ampliar el alcance de las patrullas en los sectores críticos. Se informó que las tareas se desarrollan a ritmo lento debido a la necesidad de extremar precauciones ante el riesgo de accidentes por las grietas y el clima adverso.

Las autoridades mantienen la búsqueda del turista argentino como prioridad, adaptando constantemente la estrategia de rastreo a las condiciones del terreno. Hasta el momento, no se ha informado sobre hallazgos relevantes ni avances significativos en la localización del desaparecido.

Según trascendió, Javier Ignacio Álvarez es oriundo de Caviahue, en la provincia de Neuquén, y contaba con experiencia como guía de montaña y fue visto por última vez este miércoles cuando emprendió el ascenso al volcán Llaima.

Las tareas de búsqueda enfrentan una dificultad añadida: Álvarez no registró su ingreso formal al iniciar la travesía. De acuerdo con los datos disponibles, el turista ingresó al sector del volcán junto a su pareja por la zona de Caseta Los Paraguas pero no se registró. Este hecho complica la reconstrucción de su ruta y ralentiza el avance de los rescatistas.

La denuncia que activó el operativo fue realizada por la mujer que lo acompañaba. Esto permitió que los equipos de emergencia comenzaran la búsqueda en la zona, aunque la falta de registro formal obliga a ampliar el radio de rastreo y dificulta la localización precisa.

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