“Nos estamos empobreciendo cada semana que pasa sin trabajar. No es lo mismo una familia a la que le ha ido bien en el pasado, que fue austera y logró hacerse una ‘espalda’ para no trabajar unos meses por cuestiones de salud, que una familia que por las circunstancias de la vida o irresponsabilidad en el manejo de sus finanzas no tiene como sobrevivir y el tiempo que va a poder estar sin trabajar es mucho menos, porque no pueden ser obligados a morirse de hambre. Y cada semana que pasa se está mandando a más gente a la pobreza. No es cierto que esto no va a tener costos en términos de vida o salud”, resumió.