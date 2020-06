- La experiencia anterior que recuerdo fue durante la crisis del 2001, pero en ese caso la prohibición de despidos no fue absoluta como ahora, sino que en caso de cesantía se debía duplicar la indemnización. El tema es que el “día después” tardó años en llegar. De hecho, la prohibición recién fue levantada en 2007, aun cuando la economía venía creciendo fuerte los años anteriores. El problema de estas medidas son más de largo plazo que de corto plazo. Lo que termina pasando con las restricciones al despido es que hacen que las empresas dilaten lo más que pueden la decisión de contratar, pero eso no sólo en situación de crisis sino siempre. Si no puedo despedir lo pienso 100 veces antes de incorporar personal. De hecho, lo que se ve en todas las crisis es que lo primero que cae es el empleo informal -que es más flexible- y a la salida de las crisis lo último que crece es el empleo formal. Es probable que la prohibición de despido absoluta se siga extendiendo un par de meses y que la doble indemnización siga por un tiempo largo. Pero difícilmente puedan contener el ajuste de empleo si la economía no repunta.