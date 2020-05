Para un ex funcionario del área económica, la aceleración es una posibilidad, pero no una catastrófica. “Es probable que algunos de los tenedores aceleren sus series, porque si las negociaciones se alargan tiene sentido ya ir avanzando en dirección de la vía legal. Pero si esos bonos después entran en el canje, acelerados o no, no hace mucha diferencia”, agregó.