No obstante, en un informe de GMA Capital observaron que “semejantes niveles de brechas del Contado con Liquidación y el informal son comparables con los vigentes al final ‘década perdida’ de 1980, cuando la hiperinflación hacía estragos sobre nuestra economía.Con una mirada histórica, el dólar financiero está en máximos de casi 20 años, pero esto no alcanza para garantizar que no siga su escalada”.