“ Parece que no se llegan a terminar las negociaciones, pero vienen encaminadas, acercándose. Si no se llega al acuerdo total el viernes, se va camino a una prórroga de hecho, que autorizará la SEC. Es decir, el default liso y llano se da cuando se dan por caídas las negociaciones; si siguen, no es default estricto”, afirmaron fuentes oficiales. La extensión podría ser de diez días.