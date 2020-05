El fiscal habría podido comprobar de manera preliminar que durante las gestiones de Alberto Abad y Leonardo Cuccioli la línea ejecutiva de la AFIP decidió no abrir los “paquetes” de información que tenían estas cuentas no declaradas. Abad y Cuccioli fueron los encargados de dirigir al organismo fiscal durante el gobierno de Mauricio Macri. Ahora quedará en manos del juez determinar las consecuencias penales de esos actos, el por qué no se investigó la información que llegó a finales de 2017 y que recién se empezó a estudiar en diciembre de 2019 y qué sucedió con la cadena de custodia.