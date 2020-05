“Sólo recibimos una contraoferta, que no está alineada con los principios de sustentabilidad. La conclusión es que la deuda no sería estable y la economía no sería capaz de estabilizar. No chequeé mi mail. Hasta hace una hora, no había recibido nada. Pero sabemos que los acreedores estuvieron trabajando duro para presentar una alternativa . Estamos abiertos para escuchar; queremos escuchar las alternativas”, expresó.