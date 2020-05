"La caída de los emergentes podría revertirse cuando la reflación -la inflación de activos financieros generada por la emisión monetaria- empiece a contagiar a los commodities. No es imposible ese aumento de precios de las materias primas, no va a ocurrir mañana, pero un rally de commodities debería ocurrir, porque toda esa monumental emisión de plata tiene ir a activos, porque si no el dólar se va a devaluar. El 2020 va a ser durísimo para todos los emergentes y a la Argentina la agarra más complicada. 2021 tampoco va a estar fácil y va a depender de que los commodities peguen la vuelta ¿será a fin de 2021 y 2022?”, reflexionó Fermo.