La prórroga será hasta el 22 de mayo, día en que vence el plazo de gracia de 30 días para el pago de un vencimiento de bonos globales por USD 503 millones que el gobierno no abonó el 22 de abril.. La nueva fecha puede tomarse como una señal de que el gobierno no estaría dispuesto a pagar el vencimiento del bono global si no se asegura una restructuración del canje que evite el default. Esto es, una lógica de cuidar las reservas.