Ese día coincide con la fecha en la que la Argentina podría caer en default. Vencen los 30 días del período de gracia para el pago de USD 503 millones de cupones de tres bonos Global , por lo que si el Gobierno no acuerda con los acreedores un canje exitoso para esa fecha, la opción es pagar o caer en cesación de pagos. Llegado ese momento, hay analistas que aseguran que no sería tanto problema tener un episodio de default si la negociación de reestructuración avanza favorablemente, ya que sería rápidamente enmendado. Otra opción, llegado el caso de no acuerdo, sería negociar un standstill con los bonistas y continuar dialogando con mayor tranquilidad.