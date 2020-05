La fecha del 22 de mayo no es un hecho casual. Ese día vence el período de gracia de un pago de 503 millones de dólares de intereses del bono Global, y Alberto Fernández se puso ese límite para acercar posiciones con los acreedores privados. Si el 22 de mayo no hay acuerdo con los fondos, y al final no se paga estos intereses vencidos, Argentina caería en default.