Passarelli dijo que “desde el seno específico de la AFIP, lo más importante que se hizo tiene que ver con la suspensión de embargos y medidas cautelares, ahora prorrogado hasta el 30 de junio , lo que por lo menos les permite a las empresas mantener una aparente calma, mientras se transita esta tormenta”. “Esta medida hace que, si uno no puede pagar los impuestos, por lo menos la AFIP no intima, inicia ejecuciones, o embargos. Eso no significa que no se devenguen las multas o los intereses. Todo lo contrario. Pero, por lo menos, no es un problema del que haya que ocuparse ahora mismo”, aclaró.