- En un primer momento, se decidió por la opción del apoyo crediticio a las empresas para pagar salarios canalizado vía sector bancario ignorando la importante informalidad de los trabajadores y las pymes que en su gran mayoría no logran armar una carpeta a los fines de su evaluación crediticia . Un grave error de política económica ha sido que el apoyo financiero se financie con un desarme de Leliq del Banco Central. En un contexto de incertidumbre máxima respecto de la duración de la cuarentena estricta, los créditos no llegaron rápida y capilarmente al sector privado no esencial como consecuencia del mayor riesgo de incobrabilidad por falta de facturación presente y futura , así como también por la reticencia por parte de los demandantes de crédito pymes ante la posibilidad de quiebra.