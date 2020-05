Un segundo punto es el título “Acciones necesarias para aceptar o rechazar la oferta o revocar la aceptación” en donde explica, de una manera poco usual por lo menos desde el punto de vista de la pregunta, cuál es el procedimiento de canje y los porcentajes necesarios. "He oído que si se acepta la oferta de canje, Argentina reemplazará automáticamente mis viejos bonos por otros nuevos, incluso si rechazo la oferta. ¿Es eso cierto? Solo si se han alcanzado los umbrales requeridos bajo la cláusula de acción colectiva del Contrato de 2005. Estos umbrales son el 75% de una serie única de bonos o, si son series 2 múltiples, el 85% del total y el 66-2 / 3 por ciento de cada serie individual. Si no se alcanzan estos umbrales, solo aquellos tenedores que hayan aceptado afirmativamente la reestructuración deberán aceptar nuevos bonos con condiciones menos favorables. Si acepta la oferta, Argentina puede cambiar sus bonos incluso si no se cumplen estos umbrales.