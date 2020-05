Los objetivos económicos del presidente Alberto Fernández fueron siempre modestos. Tal vez realistas. En más de una oportunidad aseguró que bajar la inflación no sería tarea sencilla y que reducirla a un dígito sería un logro hacia fin de su mandato, lo mismo que recuperar la actividad económica al nivel que tenía cuando Mauricio Macri asumió el Gobierno. Pues bien, se sabe ya que no será en 2020 cuando se inicie el sendero de reducción de la tasa de inflación, tal como o admitió el propio presidente del Banco Central, Miguel Pesce. Lo que se sabe ahora también es que, pandemia del coronavirus mediante, en el mejor de los casos, cuando Fernández termine su mandato, la economía estará en el mismo nivel que Macri cuando dejó el gobierno, no cuando lo tomó. Siempre y cuando, todo vaya bien para el Presidente.