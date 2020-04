Las proyecciones sobre la caída que sufrirá este año la economía argentina son brutales. Se estima que podría ser más del 6%, no muy lejos de lo que podría pasar en el resto del mundo. Pero con una enorme diferencia: las perspectivas para la recuperación de la economía norteamericana, europea a China son significativas. No se descarta que sea en forma de “V” una vez que la actividad vuelva a cierta normalidad. En cambio, para la Argentina el panorama luce mucho más complejo y el temor entre los analistas privados es que esta crisis genere una evolución de la actividad con forma de “L”: una brutal caída pero sin recuperación posterior, lo que resultaría directamente devastador para los más vulnerables pero también para las empresas. ¿Cómo podrá sostenerse el empleo en semejantes condiciones? Muchas compañías ya no podrán sobrevivir si no cuentan con un contundente auxilio del Estado.