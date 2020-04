- No. El 80% del gasto de las familias hoy no se realiza. Por más estímulo que realice el Gobierno, esa caída no se va a poder contrarrestar. Los precios van a caer y también lo van a hacer los ingresos. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no debe bajar la guardia . Los controles de precios hoy son una necesidad, porque, nuevamente, nos quedamos sin mercado. Cuando hay mercado los economistas podemos discutir si siempre los precios son el mejor mecanismo de asignación de recursos. Pero hoy no hay mercado. Si sube el precio del alcohol en gel, eso no va a aumentar la oferta de alcohol en gel, va a bajar la demanda, porque la gente que no lo pueda comprar se va a morir. No tiene sentido que 24 provincias compitan por comprar respiradores. El Gobierno debe concentrar la compra para hacer un uso eficiente de los recursos .