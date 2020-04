“ El crédito no fluye. Yo hasta ahora no conozco a nadie que haya obtenido un crédito, porque los que lo obtienen son los que tienen líneas preacordadas. Lo vimos en distintos bancos. Si vos no tenés crédito preaprobado desde antes de la pandemia no accedés. Y además sólo te consideran si pagás los sueldos en el propio banco, las dos condiciones son necesarias”, dijeron a Infobae fuentes de Came.