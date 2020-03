Por su bar para 40 personas en Colegiales paga un alquiler de $60.000 mensuales y no sabe si va a poder afrontarlo el mes próximo. Aunque implementaron servicios de delivery, eso no les permite generar el ingreso necesario para sostener el negocio. “Es un paliativo pero no una solución. Tampoco puedo endeudarme con un crédito para pagar salarios o el alquiler porque no sé si lo voy a poder devolver más adelante ”, aseguró.