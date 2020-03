No hay dudas de que un restaurante que hace dos semanas que no abre estará alcanzado; lo mismo que los hoteles y todas las empresas vinculadas con el turismo. También el sector comercio, que se vio fuertemente golpeado desde antes de la cuarentena obligatoria por menor circulación de gente en las calles. Luego, todos los rubros considerados no esenciales, que debieron parar sus fábricas. Son pocos los sectores que quedarían afuera, como por ejemplo las alimenticias o los supermercados, que tuvieron, a diferencia del resto, un buen marzo.