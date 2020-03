Al respecto, Sonia Castiglioni, ministra de Producción de Tierra del Fuego, dijo a Infobae que para mayo se estima que gran parte de la industria argentina, no sólo las plantas radicadas en la isla, tendrán dificultades de abastecimiento. “En algunos insumos, China es el único proveedor”, dijo la funcionaria, quien dio como ejemplo del tipo de situaciones que se presenta que una vez restablecida la actividad en un proveedor, también tiene que verificarse que hayan vuelto a producir los proveedores de ese proveedor. Y si la cadena productiva se restablece, que también lo haga el circuito logístico. "Ayer (por el jueves) me comentaba una empresa que recibía repuestos por vía aérea que el circuito de carga era China-EEUU-Argentina. Pero ahora EEUU cerró los aeropuertos y este viernes aún no estaba claro qué pasaría con los aviones de carga.