Aunque cada terminal tiene su propio plan de negocio, hay algo que la mayoría de las industrias comparten y es trabajar bajo el modelo just in time en donde los stocks se reducen lo más cercano a cero. Pero la pandemia se extiende en todos los países en donde las automotrices que operan en la Argentina tiene a sus proveedores. “No sólo China dejó de producir, Brasil ya alertó que tiene líneas paradas e igual que México. La mayoría trabaja con just in time, seguro que se cambió el stock pero el escenario es complejo”, explicaron desde una segunda terminal automotriz.