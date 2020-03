Durán señala que el 28 de enero pasado, a pocos días de que se conociera el brote en China, la Cámara de Supermercados chinos difundió entre sus asociados una suerte de “protocolo”. Se hizo en forma telefónica y por WhatsApp y según cuenta Durán incluyó la recomendación de reducir la participación en eventos sociales, no besar ni darse la mano y, para quienes llegaban de China, no salir de la casa por unos 20 días hasta estar seguro de que no eran portadores del virus. “Y fíjese que recién ahora, el gobierno nacional está implementando un protocolo”, agrega.