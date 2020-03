A la luz de la reacción del campo y el conflicto planteado, los funcionarios más duros del Gobierno consideran esa estrategia un error. No se cuenta en este grupo el ministro de Agricultura, Luis Basterra, a quien en el propio sector consideran “un moderado”, con conocimiento de la producción agropecuaria y quien, según dicen, “entiende que las retenciones al 35% no son viables”. De hecho, en confianza, el funcionario admite la posibilidad de que productores del norte del país no alcanzados por las compensaciones tengan que cambiar de cultivo por falta de rentabilidad tal como están definidos ahora los derecho a la exportación.