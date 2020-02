- El plan para este año es crecer en CABA y GBA. Vamos a llegar a 250.000 raciones mensuales de venta con una facturación anual de unos USD 4 millones. Trabajamos también en una línea de pollo que no es pollo y salchichas que no son salchichas, todo para nuestra línea Fri, de con proteína vegetal. Además, planeamos una expansión regional porque no hay un modelo como el nuestro. Vamos a abrir operaciones en Brasil, en San Pablo, este año. En los próximos ocho años queremos estar en 60 ciudades de seis países de la región. Si bien hasta ahora invertimos con fondos propios, de los socios, para esta internalización si vamos a buscar inversores nuevos.