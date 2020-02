“El balance con pérdidas y las alertas que están sonando, Vaca Muerta está en problemas y todos (los inversores) ponen el freno en mano. Que Vaca Muerta es el futuro con YPF ‘estrella’ no está en discusión, siempre y cuando no se la use de caja política. Y quizás esa sea la sospecha más grave de la que nadie abre la boca”, advirtió Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursátil.