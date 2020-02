Un informe de Economía & Regiones advirtió que “si hubiera una reestructuración de la deuda exitosa, el sector privado argentino, tanto las empresas como los agentes individuales, no experimentará ningún significativo alivio en relación con su realidad económica experimentada en 2019 y 2018”. Frente a una dilación para atacar el déficit fiscal, que según anticipó Guzmán no se revertirá antes de 2023, la consultora consideró que “la reestructuración de la deuda no tiene el poder de hacer ‘el bien’; es decir, no tiene capacidad de solucionar los problemas de fondo de Argentina”.