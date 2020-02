— Ahora los mercados están muy focalizados en cómo será la oferta de renegociación de la deuda; es muy importante porque el Gobierno no ha mostrado el resto del programa económico. No han dicho cuál es el programa monetario ni contra la inflación. Así que infiero que están esperando a solucionar la cuestión de la deuda. Por otro lado, no hay ninguna razón para que la cuestión de la deuda no se resuelva en forma satisfactoria , a menos que quieran que sea el mercado el que haga el ajuste con una quita muy grande. Pero repito, debería salir bien porque hay mucha liquidez en el mundo.