Panamá

Más de 1,500 agentes participarán en operativo internacional alrededor del Canal de Panamá

La edición 2026 de Panamax se desarrollará durante julio y agosto con participación de fuerzas de seguridad de América y apoyo logístico multinacional.

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Los ejercicios Panamax surgieron en 2003 para fortalecer la protección del Canal de Panamá frente a amenazas internacionales. AP
Los ejercicios Panamax surgieron en 2003 para fortalecer la protección del Canal de Panamá frente a amenazas internacionales. AP

El Gobierno de Panamá anunció que el país será sede de los ejercicios multinacionales Panamax 2026, una operación de seguridad hemisférica que reunirá a más de 12 naciones aliadas y aproximadamente 1,500 miembros de instituciones policiales y de seguridad.

El operativo se realizará entre el 6 de julio y el 14 de agosto, en un momento en que el Canal de Panamá vuelve a ocupar un lugar central en la disputa estratégica entre Estados Unidos y China.

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De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, Panamax 2026 tendrá como objetivo fortalecer la protección del Canal de Panamá y la seguridad regional. La fase previa incluye una reunión de planificación final entre el 18 y el 22 de mayo, con representantes de los países participantes.

Además, entre el 1 de julio y el 31 de agosto se contempla el desplazamiento temporal de unidades navales, aeronaves y helicópteros, bajo coordinación y autorización del Estado panameño.

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El anuncio oficial menciona la participación de Argentina, Chile, Colombia, Perú y Estados Unidos, entre otras naciones aliadas. El Gobierno panameño sostiene que esta nueva edición reafirma el liderazgo del país en materia de cooperación internacional, seguridad hemisférica y defensa de una de las rutas comerciales más importantes del mundo. También insiste en que el ejercicio se desarrollará en estricto respeto a la soberanía nacional y la neutralidad del Canal.

El Canal de Panamá mueve cerca del 3% del comercio marítimo mundial y es considerado una infraestructura estratégica global. Reuters
El Canal de Panamá mueve cerca del 3% del comercio marítimo mundial y es considerado una infraestructura estratégica global. Reuters

Pero el contexto político hace que Panamax 2026 tenga una lectura más amplia. En los últimos años, Washington ha aumentado sus advertencias sobre la presencia china en áreas estratégicas vinculadas al Canal, los puertos, la logística y la infraestructura marítima.

La preocupación estadounidense se ha intensificado por el crecimiento de empresas chinas en América Latina y por el papel de Panamá como punto crítico del comercio global.

La tensión cobró mayor fuerza después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistiera en que el Canal de Panamá debe mantenerse alejado de la influencia china.

Aunque Panamá ha reiterado que la vía interoceánica es administrada exclusivamente por el Estado panameño y opera bajo un régimen de neutralidad, el discurso estadounidense ha vuelto a colocar al país en el centro de la competencia geopolítica entre Washington y Beijing.

Panamá reconoció diplomáticamente a la República Popular China en 2017, tras romper relaciones con Taiwán. Desde entonces, Beijing aumentó su presencia comercial, diplomática y logística en el país, especialmente en sectores vinculados al transporte marítimo, los puertos y la conectividad regional.

Infografía de Panamax 2026 mostrando buques, aviones de combate, un mapa mundial con banderas de naciones participantes y una vista aérea del Canal de Panamá.
El Gobierno de Panamá anunció que Panamax 2026 reunirá a más de 12 países aliados y cerca de 1.500 miembros de instituciones de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Estados Unidos, esa expansión representa una señal de alerta en una zona históricamente considerada estratégica para su seguridad nacional.

Génesis

Los ejercicios Panamax tienen precisamente su origen en la protección del Canal. La primera edición se realizó en 2003, con la participación de Panamá, Chile y Estados Unidos, pocos años después de la transferencia definitiva de la vía interoceánica al Estado panameño, el 31 de diciembre de 1999.

En sus inicios, el operativo tenía un enfoque principalmente marítimo y estaba marcado por las preocupaciones posteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Con el tiempo, Panamax evolucionó hacia un ejercicio más complejo. Las primeras ediciones se concentraban en posibles ataques terroristas contra el Canal, pero luego incorporaron escenarios relacionados con crimen organizado transnacional, amenazas híbridas, ciberseguridad, operaciones aéreas, defensa marítima y respuesta ante desastres.

Esa transformación refleja el cambio en la agenda de seguridad del hemisferio y la creciente importancia de proteger infraestructuras críticas.

Las ediciones recientes también han incluido ejercicios de puesto de mando, coordinación multinacional y simulaciones bajo escenarios ficticios inspirados en resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Las maniobras incluirán desplazamientos temporales de unidades navales, aeronaves y helicópteros entre julio y agosto de 2026. Reuters
Las maniobras incluirán desplazamientos temporales de unidades navales, aeronaves y helicópteros entre julio y agosto de 2026. Reuters

El objetivo ha sido mejorar la interoperabilidad entre fuerzas de seguridad, instituciones civiles y organismos de distintos países, especialmente ante situaciones que puedan comprometer el tránsito seguro por el Canal de Panamá.

Para Panamá, el anuncio de Panamax 2026 también exige equilibrio político. El país no tiene ejército desde 1990 y mantiene una sensibilidad histórica frente a cualquier despliegue extranjero en su territorio.

Por eso, el comunicado oficial subraya que la participación de unidades navales, aeronaves y helicópteros será temporal, coordinada por autoridades nacionales y autorizada por el Estado panameño.

La insistencia oficial en la soberanía no es casual. La historia del Canal está marcada por décadas de presencia militar estadounidense, los tratados Torrijos-Carter y la posterior reversión de la vía.

Cada ejercicio de seguridad internacional en torno al Canal suele despertar preguntas sobre los límites de la cooperación, la neutralidad panameña y la capacidad del país para proteger por sí mismo una infraestructura de impacto mundial.

La realización de Panamax suele generar debate en Panamá por la historia de presencia militar estadounidense en el istmo. Reuters
La realización de Panamax suele generar debate en Panamá por la historia de presencia militar estadounidense en el istmo. Reuters

Aun así, el Gobierno panameño presenta Panamax 2026 como una herramienta de cooperación y no como una cesión de control. Según esa narrativa, la protección del Canal requiere coordinación regional porque cualquier interrupción tendría efectos sobre el comercio internacional, las cadenas de suministro y la estabilidad económica de varios países.

La vía conecta mercados, reduce tiempos de navegación y mantiene un valor estratégico que va mucho más allá del territorio panameño.

La nueva edición se desarrollará en un ambiente internacional más tense que el de ejercicios anteriores. La rivalidad entre Estados Unidos y China ha dejado de ser solo comercial y tecnológica para convertirse también en una disputa por rutas marítimas, puertos, cables, telecomunicaciones e infraestructuras críticas.

En ese tablero, Panamá ocupa una posición incómoda pero inevitable: es un país pequeño con una de las llaves logísticas más importantes del planeta.

Panamax 2026, por tanto, no será solo un ejercicio de entrenamiento. También funcionará como una señal política en medio de una competencia global donde el Canal de Panamá vuelve a ser observado por las principales potencias.

El desafío para el país será sostener la cooperación con sus aliados sin comprometer la neutralidad de la vía ni alimentar la percepción de que su territorio se convierte nuevamente en escenario de disputa estratégica.

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