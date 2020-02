Luego de que la semana pasada el Ministerio de Economía buscara canjear $105.000 millones del Bono Dual que vencen el 13 de febrero y sólo lograra una aceptación del 10%, hoy anunció que el lunes buscará, mediante una licitación, colocar tres instrumentos en el mercado para hacerse de pesos y poder afrontar el vencimiento. Es claramente un cambio de estrategia, luego de la encerrona en la que quedó atrapado el Gobierno días atrás, cuando anunció un canje con una quita implícita de capital que no fue convalidada por los acreedores. En este caso, no es un canje y no hay quita.