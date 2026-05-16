“Si hubiera ganado esos partidos, hoy tendría casi 2 millones de dólares más”: la singular revelación económica del Peque Schwartzman

El ex tenista aseguró que una serie de triunfos en torneos claves le hubiesen significado un ingreso extra de 2 millones de dólares

Diego Schwartzman fue uno de los grandes exponentes del tenis argentino de los últimos años con resultados resonantes que le permitieron estar en la discusión de los torneos más importantes del circuito. Alejado de la profesión desde hace varios meses, el Peque se abrió a contar una cuenta pendiente económica que le quedó por haberse topado con los mejores del mundo en las partes finales de los Grand Slam.

La charla sobre la economía de los tenistas se había iniciado sobre la posibilidad de “vivir bien” si un jugador es parte estable del Top 100 del Ranking ATP. Peque aclaró que “los primeros 50″ son los que pueden tener una vida sin la obligación de trabajar una vez que culminan la carrera profesional de tenista y explicó: “Yo soy un privilegiado. Un Top 100 durante toda su carrera con un palenque termina. Pero te comprás un departamento y ya empezás a bajar... Mantenerte en el 100. Por tocar el 100 no te dan nada".

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“Si un año estuviste entre los 20 mejores, hoy en números eso son 2 millones de dólares menos gastos. Pero depende cómo los gastes... Eso te da exhibiciones y qué se yo. Pero todo eso tenés que empezar a gastar gastos, impuestos, fiscalmente acá es 35%. Estamos hablando el total sin descontar nada”, especificó en la nota que realizó con el programa Paren La Mano que se emite por Vorterix.

“En el tenis es pura y exclusivamente cuánto te mantengas. No importa tanto el ranking. Obviamente, estás dentro de los 20 mejores, aguantás diez años, sos millonario”, sentenció. Al recordar que el campeón de un Grand Slam como Wimbledon embolsó casi 4 millones de dólares el año pasado, el Peque se puso como ejemplo del impacto económico de los grandes torneos.

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“Hice una cuenta: perdí seis veces en segunda semana de Grand Slam. Osea, ya cuarta ronda, octavos de final de Grand Slam. Con Djokovic o Nadal. Ganás tres para pasar a segunda ronda. A partir de cuarta ronda lo llamamos segunda semana de Grand Slam. Si yo hubiera ganado todos esos partidos, hoy tendría en la cuenta de mi banco casi 2 millones de dólares más. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? ¡Me cuesta dormir!“, contó entre risas.

“¡Hoy la semifinal fue Luciano Darderi, Ruud! Que son grandes jugadores, pero no son Nadal y Djokovic. Son invencibles. Ahí digo, si me hubiera tocado uno de estos un par de veces, tres veces...“, concluyó con una sonrisa.

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El Peque llegó a semifinales de Roland Garros en 2020: perdió contra Nadal por 6-3, 6-3 y 7-6 (Foto: Thomas Samson / AFP)

El Peque, que se alejó del tenis tras disputar el Argentina Open del 2025, llegó a ser 8 del mundo hacia fines del 2020 y las cifras oficiales que difunde la ATP indican que cosechó más de 14 millones de dólares en premios, teniendo en cuenta que conquistó cuatro títulos en singles y disputó otras diez finales.

Tuvo como mejores actuaciones la semifinal de Roland Garros en 2020, los cuartos de final de ese Abierto de París en 2021, los cuartos del US Open 2019 y cuartos de Roland Garros 2018: en las cuatro ocasiones fue eliminado por Rafael Nadal. El otro resultado sobresaliente se dio con los cuartos del US Open 2017, donde sucumbió ante el español Pablo Carreño Busta (19 del mundo entonces).

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Pero también alcanzó la segunda semana en otras cuatro ocasiones: perdió en octavos de final contra Novak Djokovic en dos oportunidades (Roland Garros 2022 y Australian Open 2020) y otra contra Rafa Nadal (Australian Open 2018). La única derrota inesperada en estas instancias se dio contra el neerlandés Botic Van de Zandschulp en los octavos del US Open 2021 (117° del mundo por entonces).

Su mejor actuación en un Grand Slam, con aquel recordado choque en semifinales contra Rafael Nadal en 2020, le significaron un ingreso de medio millón de dólares. Si hubiese alcanzado la final en aquella ocasión, la cifra hubiese sido de, al menos, un millón de dólares en total (casi 2 millones si era campeón).

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