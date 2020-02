- El G20 está a la deriva. Evitó lo peor; el sistema no colapsó, se evitó una guerra comercial global y se creó el Foro (luego Consejo) de Estabilidad Financiera. Pero fue demasiado poco, demasiado tarde y la cuestión no es si habrá, sino cuándo será la próxima crisis financiera. Y cuando llegue los gobiernos tendrán menos espacio fiscal de maniobra; muchos aún están endeudados por los estímulos monetarios y fiscales de la última. Vivimos una era con poco apetito por la cooperación. Antes que ver a China como parte de la solución a la gobernanza global, muchos países lo ven como un adversario. No es una forma saludable de evitar o afrontar una crisis. Pero el G20 es el único mecanismo real disponible. Tiene la ventaja de ser eficiente, por tener pocos miembros, a diferencia de la ONU, y equitativo, porque cubre un rango amplio de países y sistemas. No tengo mucha esperanza en el G20 bajo la presidencia de Arabia pero creo que la India, que la seguirá, volverá el G20 efectivo . En cuanto al FMI, su directorio no representa el actual poder global y si bien en los últimos años dio grandes pasos al abordar temas como desigualdad, género y cambio climático, todavía es un bastión de la ortodoxia, porque refleja a sus grandes accionistas.