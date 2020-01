En otro fragmento de la entrevista, Bielsa se refirió al Plan Procrear y cuestionó que Macri no entregó viviendas que se realizaron durante la última etapa del kirchnerismo. “Hay once mil viviendas Procrear que estaban casi terminadas en la última gestión de Cristina Kirchner y en estos años no fueron entregadas. En Ezeiza van a ver viviendas terminadas, custodiadas por seguridad privada que tienen cuatro años sin entregar. Están adjudicadas, solo les faltaba una ordenanza, algún trámite. Hay una persona pagando un alquiler y su vivienda está terminada. Además, existe un gasto ocioso enorme: la custodia privada, termotanques que se desfondaron por falta de cuidado y hay que cambiarlos, lugares en donde entró humedad y como no se ingresó a la vivienda ahora hay que repararlos. Esto demuestra la falta de comprensión del rol del Estado”, volvió a apuntar contra la gestión de Cambiemos.