En una Argentina acostumbrada a no tener descanso en materia de novedades económicas, 2019 no podía ser la excepción. Una inflación que apunta a ser la más alta de los últimos 28 años, las idas y vueltas del gobierno de Mauricio Macri en materia de política cambiaria y tarifaria, la carrera entre precios, dólar y tasas de interés y la profundización de las restricciones cambiarias para detener la caída de las reservas, marcaron el final de una gestión que, pendiente de un desembolso del FMI que no llegó, tuvo que caer en el “reperfilamiento” de los vencimientos de la deuda.