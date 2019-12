“ En estos momentos de incertidumbre es un poco natural salir a colocar a tasa variable, porque nadie se quiere jugar a fijar una tasa. Entonces obviamente el Tesoro no quiere jugarse porque creo que el mercado le pediría más tasa de lo que están dispuestos a convalidar. Y me parece que también, por como arranca esto, que son los inversores los que la piden , porque las compañías de seguros y Pimco, si participó como dicen, siempre piden variable”, dijo Juan Manuel Truppia de TPCG. “Desde el punto de vista del mercado no es tan positivo, porque no te da referencia, no sabemos qué es una tasa a seis meses. Tenés a un mes el plazo fijo y la caución, y después más allá de un mes no tenés idea de qué es una tasa”, agregó.