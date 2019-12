Dado el desastre que Macri le ha dado a Fernández, no hay balas mágicas. Es más fácil decir lo que no hay que hacer. C omo ha dicho Fernández, no se resuelve un problema de deuda excesiva asumiendo más deudas. Tampoco se resuelve un problema de recesión y desempleo imponiendo más austeridad, que en cada recesión siempre lleva a más contracción económica . La realidad es que no habrá flujos sustanciales del sector privado en el futuro inmediato, sin importar las políticas que el gobierno promulgue.