Con todo, la mayor laxitud monetaria todavía no se salió de los carriles que dejó marcados la administración anterior. Sandleris y equipo habían dado margen para una política monetaria expansiva antes de irse, al elevar la meta de base monetaria que se impusieron y permitir que el cálculo -que se hace sobre promedios diarios de base monetaria- se compute en forma bimestral entre diciembre y enero en lugar de en forma mensual. Esto da margen a cumplir con la meta expandiendo el primer mes y contrayendo en el segundo. Aún así, desde que Pesce se hizo cargo del BCRA no se volvió a escuchar palabra respecto de la meta heredada y los informes quincenales no se publicaron.