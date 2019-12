En la rueda inmediatamente posterior a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de agosto pasado el índice S&P Merval se desplomó 43% en dólares en la que fue la peor caída diaria de su historia registrada. Los bonos soberanos no se quedaron atrás y recortaron casi la mitad de su valor sólo porque los números que arrojaban las urnas daban prácticamente por hecho que Fernández sería el nuevo presidente. No hay posibilidad de confundirse, a los inversores no les seduce el giro político que dio la Argentina.