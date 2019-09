Para el economista Luis Palma Cané, "está claro que el Fondo no hará el desembolso por lo menos hasta después de las elecciones. Lamentablemente para nosotros; desde el punto de vista del FMI es razonable. Para la Argentina la prioridad del programa es mantener la estabilidad cambiaria y, evidentemente, la no llegada de los USD 5.400 millones no ayuda. Cuanto más nos acerquemos a las elecciones aumentará la incertidumbre y con eso aumenta la aversión al riesgo de los inversores”.