Las plataformas on line que se inauguraron en los últimos 12 meses no dieron abasto. Casi de la noche a la mañana se despertó un furor por realizar transacciones financieras y bursátiles en la Argentina, pero no tuvo nada que ver con una ola de confianza en los activos locales. En realidad, todo pasa por aprovechar lo más rápido posible las rápidas ganancias que ofrece el arbitraje que los operadores denominan dólar "rulo" y que permite ganar un 7% directo en cuestión de minutos y casi sin tomar riesgos.