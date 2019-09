El analista consideró que el nuevo Gobierno definirá qué tipo de quita o qué tipo de cambios en las condiciones de pago se podrán sostener a futuro. “Ningún país del mundo paga toda su deuda. Emiten deuda y luego para pagar emiten otra deuda. Lo importante no es lo que debés, sino si tenés o no acceso al mercado. Argentina no tiene acceso al mercado”, explicó.