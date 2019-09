EL Gobierno nacional otorgó a las empresas Shell Argentina y QP Oil and Gas un permiso de exploración con el objeto de realizar tareas de búsqueda de hidrocarburos. Lo hizo en el marco del Concurso Público Internacional que había lanzado el año pasado para explorar las plataformas off shore o costas afuera. En la Argentina no hubo en los últimos 20 años inversiones petroleras importantes en las cuencas de la plataforma continental, argumentaron desde la Secretaría de Energía.