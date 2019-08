— La ex presidente no tiene ninguna condena por corrupción.



— Es posible que ella sea exculpada de muchas de esas acusaciones por falta de pruebas, pero yo le doy credibilidad a todos los testigos, testaferros y colaboradores arrepentidos que declararon en la Justicia. Detrás de todo esto está un problema que debe haber empezado en los años 50 en la Argentina: una sucesión de gobiernos largos, de izquierda y de derecha, que en vez de construir instituciones las destruyeron. Cuando se destruyen las instituciones en forma sistemática nombrando jueces por simpatía, violando la independencia del Banco Central, corrompiendo a todo el sistema político, la tolerancia a la corrupción aumenta y los ciudadanos se preocupan menos si obtienen algún subsidio social o un trabajo en el aparato público. Es dramático. En Chile nos pasó lo mismo por 80 años, hasta la dictadura de Pinochet, y después tuvimos la suerte y la habilidad de reconstruir instituciones democráticas. La corrupción en América Latina en general campea, pero eso no es excusa para que se reelija a una personas que la Justicia ha documentado que fue parte de una camarilla que robó miles de millones.