Fuentes del sector mayorista aseguraron que desde esta semana, muchas de las empresas socias de la cámara comenzaron a vender sin IVA estos productos, no sólo al consumidor final, sino a los comerciantes que compran bultos de mercadería, sean monotributistas o inscriptos en IVA. Según explicó un referente del rubro, "lo están haciendo a riesgo de que la norma no salga y tengan que salir a pagar el IVA que no cobraron por esas ventas". "Nos prometieron que la norma salía y queremos cuidar a nuestros clientes", enfatizó la fuente.