Un reporte de Portfolio Personal Inversiones señaló que el recorte de 25 puntos básicos anunciado por el titular de la Fed, Jerome Powell, fue definido como un "'ajuste a mitad de ciclo', insinuando que la entidad no comenzaría con un ciclo de recorte de tasas, sino que se mantendría en un wait and see (esperar y ver), decepcionando las expectativas de los inversores".