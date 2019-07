Claramente, provocar un cambio de la cultura inflacionaria y del bimonetarismo no es sencillo, pero se ha demostrado en diversos países que fue posible, no sólo de Europa y Asia, sino también de la región, aunque en años, no en 1 o 2, que es lo máximo que parece tolerar la paciencia de muchos argentinos y políticos, como una vez se manifiesta en las propuestas de muchos candidatos de la oposición de un replanteo del acuerdo con el FMI a menos de un año de su revisión fundamental.