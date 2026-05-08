Huevos tontos de atún: una receta de aprovechamiento fácil y rápida

Huevos tontos de atún (ShutterStock)

Los huevos tontos de atún son una opción económica y rica, perfecta para cualquier comida rápida en casa. Con una textura jugosa y un toque especial, este plato es uno de los clásicos en la cocina de aprovechamiento.

Aunque no es una receta con la fama de la tortilla de patatas o la ensaladilla rusa, los huevos tontos de atún tienen una presencia muy popular en hogares de toda España. Suele servirse como segundo plato o cena ligera, acompañado de una ensalada fresca o unas rebanadas de pan.

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Receta de huevos tontos de atún

Los huevos tontos de atún se preparan mezclando huevos batidos con atún en conserva y, a menudo, con algún vegetal como cebolla, pimiento o champiñones. La técnica esencial es similar a una tortilla cuajada, pero con el interior jugoso y un sabor muy marcado por el atún.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 15 minutos

Preparación: 5 minutos

Cocción: 10 minutos

Ingredientes

4 huevos grandes 2 latas pequeñas de atún en aceite (bien escurrido) 1/2 cebolla pequeña (opcional, picada fina) 1 diente de ajo (opcional, picado fino) 1 cucharada de perejil fresco picado Aceite de oliva virgen extra (para la sartén) Sal al gusto

Cómo hacer huevos tontos de atún, paso a paso

Escurre bien el atún y desmenúzalo con un tenedor. En un bol, bate los huevos con una pizca de sal hasta que espumen. Si usas cebolla y ajo, sofríelos en una sartén con un poco de aceite hasta que estén blandos y dorados. Deja templar. Añade el atún, la cebolla y el ajo (si los usas) y el perejil al bol de huevos batidos. Mezcla bien. Calienta una sartén antiadherente con unas gotas de aceite a fuego medio-bajo. Vierte la mezcla y cocina lentamente, removiendo con una espátula para que cuaje sin resecarse, como si fuera un revuelto muy jugoso. Cuando los huevos estén casi cuajados, pero aún cremosos, retira del fuego. Sirve inmediatamente. Consejo importante: No cocines demasiado los huevos para que queden jugosos y no secos. Puedes acompañar con pan tostado o una ensalada ligera

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 porciones generosas.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 220 kcal

Proteínas: 20 g

Grasas: 15 g

Hidratos de carbono: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se recomienda consumir en el mismo día. Si sobra, guarda en nevera en recipiente hermético hasta 24 horas y recalienta suavemente.

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